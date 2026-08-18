Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Dienstagmittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 81,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'771 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,53 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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