Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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18.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Dienstagmittag
Die Aktie von Galenica zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 81,10 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 81,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'771 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,53 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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