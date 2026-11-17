Die Galenica-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 91,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 91,05 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'887 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 11,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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