Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 90,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 90,15 CHF. Mit einem Wert von 91,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'503 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 14,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 11,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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