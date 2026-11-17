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17.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 91,00 CHF ab.
Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 91,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,90 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 CHF. Bisher wurden heute 9'176 Galenica-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 13,19 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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