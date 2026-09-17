Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 82,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 82,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'402 Galenica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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