Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 82,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'702 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 83,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 15'651 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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