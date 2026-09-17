Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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17.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 82,90 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Die Galenica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,05 CHF aus. Bei 82,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'484 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,14 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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