Galenica Aktie News: Galenica verliert am Vormittag

Das Papier von Galenica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 80,85 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,30 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 80,35 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'873 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von 27,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 0,68 Prozent sinken.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,53 CHF je Galenica-Aktie.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,78 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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