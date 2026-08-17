Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 80,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Galenica-Aktie bei 80,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 22'478 Galenica-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Mit Abgaben von 0,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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