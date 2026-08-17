Galenica Aktie News: Galenica verliert am Montagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 80,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Die Galenica-Aktie sank bis auf 80,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'603 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 0,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,53 CHF.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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