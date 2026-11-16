Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagvormittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'346 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 91,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'362 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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