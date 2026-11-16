Galenica Aktie News: Galenica am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 92,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'835 Galenica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 12,14 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 12,57 Prozent sinken.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,83 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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