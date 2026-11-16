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16.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Galenica gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 91,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'356 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 91,85 CHF. Bei 91,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'627 Galenica-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 12,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,83 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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