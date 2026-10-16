Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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16.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 87,40 CHF zu.
Die Galenica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 87,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,45 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,85 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 2'033 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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