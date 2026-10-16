Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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16.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87,20 CHF an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Galenica-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 87,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'283 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 89,10 CHF. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 86,85 CHF. Bei 86,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 45'725 Stück.
Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 15,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galenica-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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