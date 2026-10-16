Galenica Aktie News: Galenica steigt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 87,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'259 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 89,10 CHF. Bei 86,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 26'053 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 15,00 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 9,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026