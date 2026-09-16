Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 82,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 82,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,10 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 1'148 Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 25,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Galenica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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