Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag Verlust reich

Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 82,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 82,10 CHF. Bei 82,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 13'784 Stück.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 2,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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