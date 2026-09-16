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16.09.2026 12:29:00

Galenica Aktie News: Galenica stabilisiert sich am Mittwochmittag

Galenica Aktie News: Galenica stabilisiert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Galenica hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Galenica-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,55 CHF an der Tafel.

Galenica
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Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 82,55 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 82,60 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 82,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 4'781 Stück.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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