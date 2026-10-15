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15.10.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag fester

Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Galenica. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 86,85 CHF.

Galenica
86.22 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 86,85 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 86,85 CHF. Bei 86,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'651 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 7,54 Prozent wieder erreichen.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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