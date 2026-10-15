Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 86,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 87,15 CHF. Mit einem Wert von 86,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 38'550 Galenica-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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