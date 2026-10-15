Galenica Aktie News: Galenica zieht am Mittag an

Das Papier von Galenica legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 86,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 86,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'726 Galenica-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 19,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Abschläge von 6,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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