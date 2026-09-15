Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag behauptet

Mit einem Wert von 83,35 CHF bewegte sich die Galenica-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 83,35 CHF zu. Die Galenica-Aktie sank bis auf 83,20 CHF. Bei 83,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'997 Galenica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 CHF ausgeschüttet werden.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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