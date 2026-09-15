Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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15.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 82,75 CHF.
Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 82,75 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'780 Galenica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 3,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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