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15.09.2026 12:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit negativen Vorzeichen

Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 82,75 CHF.

Galenica
82.54 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Galenica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 82,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 82,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'120 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 19,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 2,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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