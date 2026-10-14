Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verteidigt Stellung am Mittwochvormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Galenica. Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 85,45 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Galenica-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'767 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 85,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,20 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'765 Galenica-Aktien umgesetzt.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 6,03 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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