Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica legt am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 85,95 CHF zu.
Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 85,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. Bei 85,95 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'566 Galenica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 16,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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