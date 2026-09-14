Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Montagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 83,40 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 83,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'582 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 83,75 CHF. Bei 83,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'121 Galenica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,72 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,75 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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