Galenica Aktie News: Galenica tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Galenica-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 83,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'598 Punkten steht. Bei 83,95 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 83,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,60 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'471 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 24,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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