Galenica Aktie News: Galenica am Mittag gefragt

Das Papier von Galenica konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 83,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'624 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 83,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'282 Galenica-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 23,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Abschläge von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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