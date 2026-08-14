Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.08.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica zieht am Vormittag an
Die Aktie von Galenica gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,30 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 81,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 81,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,05 CHF. Zuletzt wechselten 859 Galenica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 21,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,11 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,78 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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