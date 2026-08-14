Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Mit einem Wert von 80,90 CHF bewegte sich die Galenica-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 80,90 CHF bewegte sich die Galenica-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 81,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 80,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,05 CHF. Bisher wurden heute 88'240 Galenica-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 21,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 0,62 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 CHF.
Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,78 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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