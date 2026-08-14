Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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14.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von Galenica zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,05 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 81,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 81,35 CHF. Bei 81,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 20'356 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,40 CHF. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 0,80 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Galenica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,78 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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