Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 91,40 CHF. Mit einem Wert von 91,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'724 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 13,12 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Abschläge von 11,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,83 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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