Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 91,05 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'449 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,81 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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