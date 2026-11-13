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13.11.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 91,05 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 91,05 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18'449 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,81 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,83 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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