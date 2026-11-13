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13.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica schiebt sich am Freitagmittag vor
Die Aktie von Galenica gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 12:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 91,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 91,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'217 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 11,81 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,83 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 13.11.2026
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