Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’053 1.3%  SPI 19’871 1.1%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’410 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 6’216 0.2%  Gold 4’187 0.4%  Bitcoin 69’544 2.0%  Dollar 0.8328 -0.2%  Öl 105.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
VW-Aktie steigt: Neuauflage von Elektro-SUV
PolyPeptide-Aktie etwas höher: Samsung am Ziel bei geplanter Übernahme
Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September
Schweiter-Aktie fester: Stefan Boenders wird neuer CFO
Suche...
Plus500 Depot

Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Dienstagvormittag ins Plus

Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Dienstagvormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 85,65 CHF.

Galenica
85.60 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Galenica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 85,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'835 Punkten notiert. Bei 85,70 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 2'965 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 6,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Galenica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Galenica AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’515.28 19.55 SGBK2U
Short 14’823.96 13.74 SGBJ3U
Short 15’360.21 8.95 SJDBFU
SMI-Kurs: 14’052.82 13.10.2026 10:49:39
Long 13’351.86 19.55 SLBIBU
Long 13’046.29 13.74 SE2BZU
Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.