Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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13.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Dienstagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 85,65 CHF.
Die Galenica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 85,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'835 Punkten notiert. Bei 85,70 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 2'965 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 6,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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