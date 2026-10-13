Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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13.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Galenica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 85,55 CHF.
Die Galenica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 85,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 86,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 18'820 Galenica-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 20,40 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 6,14 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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