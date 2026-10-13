Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Nachmittag ins Plus

Die Galenica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 85,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 86,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 84,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 18'820 Galenica-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 20,40 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 6,14 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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