Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 80,90 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,15 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,65 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'885 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 21,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 80,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 0,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026