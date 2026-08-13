Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag im Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 81,15 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,65 CHF. Zuletzt wechselten 24'450 Galenica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 21,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 0,50 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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