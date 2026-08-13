Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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13.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Zuletzt konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 80,75 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 80,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie legte bis auf 81,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,65 CHF. Zuletzt wechselten 13'286 Galenica-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 27,55 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,40 CHF am 12.08.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 0,43 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Galenica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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