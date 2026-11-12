Galenica Aktie News: Galenica macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 90,85 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,20 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'482 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 11,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Mit Abgaben von 11,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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