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12.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Galenica zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 90,75 CHF.
Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 90,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'352 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 91,20 CHF. Bei 90,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'127 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 13,50 Prozent zulegen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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