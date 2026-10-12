Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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12.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica legt am Vormittag zu
Die Aktie von Galenica gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 85,45 CHF zu.
Die Galenica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 85,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 85,60 CHF. Bei 85,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 687 Galenica-Aktien umgesetzt.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 20,54 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 6,03 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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