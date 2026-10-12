Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Galenica
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 84,95 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Galenica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 84,95 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 84,95 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'303 Galenica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 5,47 Prozent sinken.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
16:29
|Galenica Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Galenica (finanzen.ch)
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Montagmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.