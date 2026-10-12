Galenica Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Galenica

Um 16:28 Uhr fiel die Galenica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 84,95 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 84,95 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 17'303 Galenica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 5,47 Prozent sinken.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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