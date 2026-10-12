Galenica Aktie News: Galenica am Montagmittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Galenica-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 85,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 85,75 CHF. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 85,05 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,45 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 6'714 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 20,96 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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