Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 81,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galenica-Aktie bis auf 81,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,35 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'240 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 20,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,37 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 CHF belaufen.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026