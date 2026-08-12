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12.08.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag im Minus

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 80,75 CHF.

Galenica
80.69 CHF -2.16%
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Um 16:28 Uhr fiel die Galenica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 80,75 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Galenica-Aktie bis auf 80,50 CHF ein. Bei 81,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'301 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (80,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 0,31 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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