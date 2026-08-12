Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 80,75 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Galenica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 80,75 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Galenica-Aktie bis auf 80,50 CHF ein. Bei 81,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'301 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (80,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 0,31 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
16:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt (AWP)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)