Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit Verlusten

Die Galenica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 81,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'408 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,15 CHF aus. Bei 81,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 13'519 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 26,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 12.05.2026. Abschläge von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,67 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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