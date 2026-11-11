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11.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Galenica. Bei der Galenica-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 90,00 CHF.
Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 90,10 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 89,70 CHF. Bei 89,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 2'488 Galenica-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 12,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 12,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,83 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Galenica am 11.11.2026
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