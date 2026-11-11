Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'166 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 90,10 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 89,70 CHF. Bei 89,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 2'488 Galenica-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 12,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 12,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,83 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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